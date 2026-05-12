Lumo запускає новий потяг: ціни на квитки та маршрут

Залізничний оператор Lumo наприкінці весни запустить новий потяг. Він з'єднає Британію та Шотландію. Lumo може стати гідним конкурентом державному перевізнику Avanti West Coast, адже пропонує доступні ціни на квитки.

Зазначається, що Lumo 25 травня запустить новий рейс зі Стірлінга в центральній Шотландії до столиці Англії Лондона.

Перший поїзд відправиться зі Стірлінга о 8:50, а повернеться — о 16:36. Квитки в один бік вартують 40 євро (приблизно 2 100 гривень). Доступний лише стандартний клас.

Потяг також зупинятиметься на трьох шотландських станціях — Ларберт, Грінфолдс та Віффлет — куди раніше не курсували прямі потяги з Лондона.

Новий рейс пролягатиме і через британські міста Карлайл, Престон, Крю, Нунітон і Мілтон-Кейнс-Сентрал.

Новий залізничний маршрут Лондон–Шотландія покликаний заохотити пасажирів перейти з автомобільних та авіаперевезень на залізничні через доступні тарифи.

На новому курсуватимуть поїзди у фірмових синіх кольорах Lumo, які забезпечать пасажирам сучасний якісний сервіс.

