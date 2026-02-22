Видео
Україна
Билеты от 7 евро — как без лишних трат путешествовать поездом по Европе

Билеты от 7 евро — как без лишних трат путешествовать поездом по Европе

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:55
Как бюджетно путешествовать поездом по Европе — маршруты RegioJet из Чехии
Девушка путешествует поездом по Европе. Фото: regiojet.ua, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Если такие жемчужины Центральной Европы, как Прага, Вена и Будапешт, есть в вашем списке мечтаний, этот недооцененный вариант путешествия поможет экономить по время поездок легендарными столицами. Чешский перевозчик RegioJet предлагает доступные цены на поезда и автобусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Читайте также:

Доступные направления RegioJet из Чехии

Чешский перевозчик RegioJet предлагает доступные цены на билеты во многие города Центральной Европы — Братиславу (Словакия), Варшаву (Польша), Гданьск (Польша), Мюнхен (Германия), Берлин (Германия) и другие.

Прага является главным городом, откуда курсирует большинство поездов RegioJet. Туристы массово едут в чешскую столицу, чтобы насладиться дешевым пивом Pilsner, барочной архитектурой, средневековыми замками и бурной ночной жизнью.

Рейсы RegioJet также охватывают Вену (Австрия), где вы можете посетить элегантные дворцы, знаменитый собор Святого Стефана и окунуться в классическую музыкальную сцену города — бывший дом Моцарта и Бетховена.

Билеты на прямой поезд из Праги в Вену стратуют от 12 евро, а на прямой автобус из Брно (Чехия) в Братиславу — от 7 евро.

Для тех, кто хочет насладиться горными пейзажами, прямые поезда между Инсбруком (Австрия) и Цюрихом (Швейцария) стоят всего 6 евро.

Провинциальные маршруты RegioJet охватывают менее известные жемчужины, в частности, горный массив Бескиды в Польше и Татры, что является самым высоким массивом в Карпатах, расположенным на границе между Словакией и Польшей.

Условия в поездах RegioJet

Поезда RegioJet имеют четыре класса:

  • эконом;
  • стандарт;
  • релакс;
  • бизнес.

Вы можете изменить или отменить билет онлайн за 15 минут до отправления и легко забронировать место онлайн без дополнительных комиссий.

Вагоны поездов оснащены кондиционерами и бесплатным Wi-Fi, в них также можно перекусить и пообедать при необходимости.

Ранее мы рассказывали, что в Саудовской Аравии запускают новый роскошный поезд под названием "Мечта пустыни". Его подвижной состав будет включать 14 вагонов с 33 люксами с традиционным салоном в арабском стиле. Поезд с октября по май будет курсировать по пяти маршрутам, два из которых будут сезонными.

Также писали, что PKP Intercity значительно снизить цены на билеты. В частности, за несколько дней до отправления можно приобрести билеты на экспресс (EIC или EIP) Варшава — Познань по цене 29 злотых, тогда как еще недавно за них приходилось платить почти 150 злотых.

