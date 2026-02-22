Дівчина мандрує потягом по Європі. Фото: regiojet.ua, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Якщо такі перлини Центральної Європи, як Прага, Відень і Будапешт, є у вашому списку мрій, цей недооцінений варіант подорожі допоможе вам подорожувати між легендарними столицями, не витрачаючи великих коштів. Чеський перевізник RegioJet пропонує доступні ціни на потяги та автобуси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Доступні напрямки RegioJet з Чехії

Чеський перевізник RegioJet пропонує доступні ціни на квитки до багатьох міст Центральної Європи — Братислави (Словаччина), Варшави (Польща), Гданська (Польща), Мюнхена (Німеччина), Берліна (Німеччина) та інших.

Прага є головним містом, звідки курсує більшість поїздів RegioJet. Туристи масово їдуть до чеської столиці, щоб насолодитися дешевим пивом Pilsner, бароковою архітектурою, середньовічними замками та бурхливим нічним життям.

Рейси RegioJet також охоплюють Відень (Австрія), де ви можете відвідати елегантні палаци, знаменитий собор Святого Стефана та зануритися в класичну музичну сцену міста — колишню домівку Моцарта та Бетховена.

Квитки на прямий поїзд з Праги до Відня стратують від 12 євро, а на прямий автобус з Брно (Чехія) до Братислави — від 7 євро.

Для тих, хто хоче насолодитися гірськими пейзажами, прямі поїзди між Інсбруком (Австрія) і Цюрихом (Швейцарія) коштують всього 6 євро.

Провінційні маршрути RegioJet охоплюють менш відомі перлини, зокрема, гірський масив Бескиди в Польщі та Татри, що є найвищим масивом у Карпатах, розташованим на кордоні між Словаччиною та Польщею.

Умови в потягах RegioJet

Потяги RegioJet мають чотири класи:

економ;

стандарт;

релакс;

бізнес.

Ви можете змінити або скасувати квиток онлайн за 15 хвилин до відправлення і легко забронювати місце онлайн без додаткових комісій.

Вагони потягів оснащені кондиціонерами та безкоштовним Wi-Fi, в них також можна перекусити та пообідати за необхідності.

Раніше ми розповідали, що у Саудівській Аравії запускають новий розкішний поїзд під назвою "Мрія пустелі". Його рухомий склад включатиме 14 вагонів із 33 люксами із традиційним салоном в арабському стилі. Потяг з жовтня по травень курсуватиме п'ятьма маршрутами, два з яких будуть сезонними.

Також писали, що PKP Intercity значно знизити ціни на квитки. Зокрема, за кілька днів до відправлення можна придбати квитки на експрес (EIC або EIP) Варшава — Познань за ціною 29 злотих, тоді як ще нещодавно за них доводилося платити майже 150 злотих.