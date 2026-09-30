Распродажа SkyUp в 2027 году: доступные рейсы и цены на билеты

Самолет и бортпроводницы SkyUp. Фото: skyup.aero

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp порадовала пассажиров скидками. Лоукостер запустил акцию, благодаря которой можно сэкономить на билетах на весенний отпуск. Программа действует на рейсы в популярные города и курорты.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, передает Новини.LIVE.

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Новая распродажа SkyUp

Авиакомпания расширила программу полетов на сезон 2027 из Кишинева новыми маршрутами. Путешественники смогут запланировать свое путешествие на весну, когда погода уже позволяет много гулять, а туристов еще не так много.

Акция перевозчика действует с 29 сентября по 4 ноября 2026 года. Однако пассажирам стоит учесть, что места на самые популярные направления раскупаются очень быстро. Цены на билеты начинаются от 33 евро.

Предложение распространяется на рейсы с 25 марта по 31 октября 2027 года.

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Куда можно выгодно полететь из Кишинева:

Пула, Сплит (Хорватия) (новые) и Тиват (Черногория);

Тбилиси и Батуми (Грузия) (новые);

Вена (Австрия) и Прага (Чехия) (новые);

Дюссельдорф и Нюрнберг (Германия) (новые);

Дублин (Ирландия);

Париж (CDG) (новый) и Ницца (Франция).

Первые рейсы сезона 2027 стартуют 25 марта, а в программе — популярные города и курорты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых дешёвых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил прямое сообщение между Кипром и одной из ключевых столиц Европы. Рейсы между курортами будут выполняться три раза в неделю — каждый вторник, четверг и субботу. Цены на билеты начинаются от 55,99 евро в одну сторону.