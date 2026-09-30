Розпродаж SkyUp у 2027 році: доступні рейси та ціни на квитки

Літак та бортпровідниці SkyUp. Фото: skyup.aero

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp порадувала пасажирів знижками. Лоукостер запустив акцію, завдяки якій можна заощадити на квитках на весняну відпустку. Програма діє на популярні міста та курорти.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

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Новий розпродаж SkyUp

Авіакомпанія розширила програму польотів на сезон 2027 із Кишинева новими маршрутами. Мандрівники зможуть запланувати свою подорож на весну, коли погода вже дозволяє багато гуляти, а туристів ще не так багато.

Акція перевізника діє із 29 вересня до 4 листопада 2026 року. Проте пасажирам варто врахувати, що дуже швидко розкуповуються місця на найпопулярніші напрямки. Ціни на квитки стартують від 33 євро.

Пропозиція поширюється на рейси з 25 березня до 31 жовтня 2027 року.

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Куди можна вигідно полетіти із Кишинева:

Пула, Спліт (Хорватія) (нові) та Тіват (Чорногорія);

Тбілісі та Батумі (Грузія) (нові);

Відень (Австрія) та Прага (Чехія) (нові);

Дюссельдорф та Нюрнберг (Німеччина) (нові);

Дублін (Ірландія);

Париж (CDG) (новий) та Ніцца (Франція).

Перші рейси сезону 2027 стартують 25 березня, а в програмі — популярні міста та курорти.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найдешевші авіакомпанії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, Wizz Air додав пряме сполучення між Кіпром та однією з ключових столиць Європи. Рейси між курортами виконуватимуться тричі на тиждень — щовівторка, щочетверга та суботи. Ціни на квитки стартують від 55,99 євро в один бік.