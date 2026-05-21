Главная Транспорт Музыка и блюда Мишлен: между городами Европы запускают премиальный экспресс

Дата публикации 21 мая 2026 14:39
Билеты от 20 000 евро: роскошный экспресс соединит две туристические столицы (фото)
Путешествие в винтажном поезде Orient Express. Фото: Orient Express. Коллаж: Новини.LIVE

Orient Express запускает новый 5-дневный железнодорожный тур по городам Европы. Роскошный спальный поезд перенесет путешественников в мир итальянского гламура 1960-х. Туристы смогут отдохнуть в роскошных люксах и насладиться изысканной кухней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel and leisure.

Новый ж/д тур Orient Express

В 1883 году был открыт легендарный маршрут Orient Express, соединивший Париж на западе со Стамбулом (тогда еще Константинополем) на востоке. Теперь у путешественников появилась возможность проникнуть обратно в историю. Путешествие стартует 22 октября 2026 года.

Путешествие стартует в Риме и всю ночь будет следовать в Венецию. В этом городе туристы проведут весь день, а вечером отправятся в Будапешт. По прибытии в столицу Венгрии путешественники проведут день, исследуя город, а затем направятся к Карпатским горам, останавливаясь в средневековых румынских городах Брашов и Синая.

Последний отрезок поездки будет пролегать через Турцию, а конечной остановкой является Стамбул.

Путешественников каждый вечер будут развлекать живой музыкой и кормить блюдами, приготовленными лауреатом трех звезд Мишлен Хайнцем Беком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поезд Orient Express отличается роскошным интерьером, вдохновенным стилем 1960-х годов, разработанным миланской дизайнерской студией Dimorestudio. В его составе курсируют 18 люксов и 12 вагонов класса "Делюкс". Цены на билеты стартуют от 20 000 евро.

В люксе "La Dolce Vita" обустроена отдельная гостиная и обеденная зона, а также спальня с ванной комнатой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен . Маршрут будет проходить через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE писали, что в Литве запустили поезд с необычным оформлением . В частности, один из вагонов был оформлен в стиле местного свекловичного супа šaltibarščiai ("холодник"). Такая тематика была создана по случаю фестиваля Pink Soup Fest в Вильнюсе, посвященном местному супу окрошки.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
