Головна Транспорт Музика та страви Мішлен: між містами Європи запускають преміальний експрес

Дата публікації: 21 травня 2026 14:39
Квитки від 20 000 євро: розкішний експрес з'єднає 2 туристичні столиці (фото)
Мандрівка у вінтажному потязі Orient Express. Фото: Orient Express. Колаж: Новини.LIVE

Orient Express запускає новий 5-денний залізничний тур містами Європи. Розкішний спальний поїзд перенесе мандрівників у світ італійського гламуру 1960-х років. Туристи зможуть відпочити у розкішних люксах та насолодитися вишуканою кухнею.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel and leisure.

Новий залізничний тур Orient Express

У 1883 році було відкрито легендарний маршрут Orient Express, що з'єднав Париж на заході зі Стамбулом (тоді ще Константинополем) на сході. Тепер у мандрівників з'явилась можливість поринути назад у історію. Мандрівка стартує 22 жовтня 2026 року. 

Подорож стартує в Римі і всю ніч буде прямувати до Венеції. У цьому місті туристи проведуть весь день, а ввечері вирушать до Будапешта. Після прибуття до столиці Угорщини мандрівники проведуть день, досліджуючи місто, а потім попрямують до Карпатських гір, зупиняючись у середньовічних румунських містах Брашов та Сіная. 

Останній відрізок подорожі пролягатиме через Туреччину, а кінцевою зупинкою є Стамбул.

Мандрівників щовечора розважатимуть живою музикою та годуватимуть стравами, приготованими лауреатом трьох зірок Мішлен Хайнцем Беком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поїзд Orient Express вирізняється розкішним інтер'єром, натхненним стилем 1960-х років, який було розроблено міланською дизайнерською студією Dimorestudio. В його складі курсують 18 люксів та 12 вагонів класу "делюкс". Ціни на квитки стартують від 20 000 євро.

У люксі "La Dolce Vita" облаштовано окрему вітальню та обідню зону, а також спальню з ванною кімнатою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що у Литві запустили поїзд з незвичним оформленням. Зокрема, один із вагонів оформили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник"). Така тематика була створена з нагоди фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, присвяченому місцевому супу холоднику.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
