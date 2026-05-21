Квитки від 20 000 євро: розкішний експрес з'єднає 2 туристичні столиці (фото)

Мандрівка у вінтажному потязі Orient Express.

Orient Express запускає новий 5-денний залізничний тур містами Європи. Розкішний спальний поїзд перенесе мандрівників у світ італійського гламуру 1960-х років. Туристи зможуть відпочити у розкішних люксах та насолодитися вишуканою кухнею.

Новий залізничний тур Orient Express

У 1883 році було відкрито легендарний маршрут Orient Express, що з'єднав Париж на заході зі Стамбулом (тоді ще Константинополем) на сході. Тепер у мандрівників з'явилась можливість поринути назад у історію. Мандрівка стартує 22 жовтня 2026 року.

Подорож стартує в Римі і всю ніч буде прямувати до Венеції. У цьому місті туристи проведуть весь день, а ввечері вирушать до Будапешта. Після прибуття до столиці Угорщини мандрівники проведуть день, досліджуючи місто, а потім попрямують до Карпатських гір, зупиняючись у середньовічних румунських містах Брашов та Сіная.

Останній відрізок подорожі пролягатиме через Туреччину, а кінцевою зупинкою є Стамбул.

Мандрівників щовечора розважатимуть живою музикою та годуватимуть стравами, приготованими лауреатом трьох зірок Мішлен Хайнцем Беком.

Поїзд Orient Express вирізняється розкішним інтер'єром, натхненним стилем 1960-х років, який було розроблено міланською дизайнерською студією Dimorestudio. В його складі курсують 18 люксів та 12 вагонів класу "делюкс". Ціни на квитки стартують від 20 000 євро.

У люксі "La Dolce Vita" облаштовано окрему вітальню та обідню зону, а також спальню з ванною кімнатою.

