Распродажа Wizz Air 6 октября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: Krakow Airport

Венгерский лоукостер Wizz Air порадовал пассажиров новыми скидками. Компания запустила новую акцию, которая позволит существенно сэкономить на перелетах на зимние праздники. Туристы могут заранее спланировать свой отдых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только до конца суток 6 октября 2026 года. Однако стоит учесть, что билеты на самые популярные направления раскупают в первые дни и недели действия распродажи.

Акция распространяется на рейсы в период с 14 октября 2026 года по 3 января 2027 года. Предложение действует только для групповых бронирований.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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Сучава – Милан от 23 евро;

Варшава (WAW) – Венеция от 19 евро;

Варшава (WMI) – Мальта от 19 евро;

Краков – Ларнака от 30 евро;

Кишинев – Венеция от 19 евро;

Будапешт – Ереван от 24 евро;

Бухарест – Франкфурт от 23 евро.

Пассажирам следует учесть, что в акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов.

Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем в самолете. В стоимость билетов также не входит административный сбор.

Приобрести билеты можно на официальном сайте wizzair.com или в фирменном мобильном приложении WIZZ. Чтобы сэкономить, не нужно использовать промокод — авиаперевозчик уже снизил цены на рейсы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с родными онлайн уже в 2027 году.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинёва, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.