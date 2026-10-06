Розпродаж Wizz Air 6 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: Krakow Airport

Угорський лоукостер Wizz Air побалував пасажирів новими знижками. Компанія запустила нову акцію, яка дозволить суттєво зекономити на польотах на зимові свята. Туристи можуть заздалегідь спланувати свій відпочинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 6 жовтня 2026 року. Проте варто врахувати, що квитки на найпопулярніші напрямки розкуповують у перші дні та тижні дії розпродажу.

Акція поширюється на рейси у період з 14 жовтня 2026 року по 3 січня 2027 року. Пропозиція діє лише не індивідуальні бронювання.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Сучава – Мілан від 23 євро;

Варшава (WAW) – Венеція від 19 євро;

Варшава (WMI) – Мальта від 19 євро;

Краків – Ларнака від 30 євро;

Кишинів – Венеція від 19 євро;

Будапешт – Єреван від 24 євро;

Бухарест – Франкфурт від 23 євро.

Пасажирам варто врахувати, що у акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів.

Ручна поклажа має вміщатися під переднім сидінням в літаку. У ціну посадкових талонів також не входить адміністративний збір.

Придбати квитки на офіційному сайті wizzair.com або у фірмовому мобільному застосунку WIZZ. Щоб заощадити, не потрібно застосовувати промокод — авіаперевізник вже знизив ціни на рейси.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.