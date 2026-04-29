Распродажа Ryanair: направления с дешевыми билетами

Самолет Ryanair ожидает пассажиров.

Ирландский лоукостер Ryanair запустил новую весеннюю акцию. Компания открыла распродажу на рейсы на май и июнь. У пассажиров появилась возможность "за копейки" посетить многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Выгодная акция от Ryanair

Акция Ryanair "Flash Sale" будет действовать только до 30 апреля включительно, поэтому стоит поспешить. Она распространяется на авиарейсы с 1 мая по 30 июня 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

Братислава — Задар/Гданьск/Милан — от 15 евро;

Краков — Дубровник/Болонья/Прага — от 15 евро;

Варшава (Модлин) — Братислава/Будапешт/Милан — от 16 евро;

Будапешт — Венеция/Стокгольм/Прага — от 16 евро.

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размерами до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За другие услуги и большой багаж будет необходимо доплатить.

В частности, можно дополнительно приобрести услугу приоритетной посадки Priority. Она предоставляет возможность взять с собой багаж с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу и дополнительную ручную кладь с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание аж 19 новых маршрутов из Польши. Пассажиры смогут выгодно добраться до популярных курортов Италии и Балкан. Кроме этого, без переплат будут доступны рейсы в датский Орхус, шведский Мальме или ирландский Шеннон.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября Ryanair закрывает свою базу в Берлине и на 50% режет зимнее расписание. Главной причиной такого шага стали высокие налоги и низкий пассажиропоток. Семь самолетов лоукостер перераспределят в аэропорты ЕС с более низкими затратами.