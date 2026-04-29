Розпродаж Ryanair: напрямки із дешевими квитками

Ірландський лоукостер Ryanair запустив нову весняну акцію. Компанія відкрила розпродаж на рейси на травень та червень. У пасажирів з'явилась можливість "за копійки" відвідати багато міст Європи.

Вигідна акція від Ryanair

Акція Ryanair "Flash Sale" буде діяти лише до 30 квітня включно, тому варто поспішити. Вона поширюється на авіарейси з 1 травня по 30 червня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:

Братислава — Задар/Гданськ/Мілан — від 15 євро;

Краків — Дубровник/Болонья/Прага — від 15 євро;

Варшава (Модлін) — Братислава/Будапешт/Мілан — від 16 євро;

Будапешт — Венеція/Стокгольм/Прага — від 16 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За інші послуги та великий багаж буде необхідно доплатити.

Зокрема, можна додатково придбати послугу пріоритетної посадки Priority. Вона надає можливість взяти з собою багаж з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад аж 19 нових маршрутів з Польщі. Пасажири зможуть вигідно дістатись до популярних курортів Італії та Балкан. Крім цього, безе переплат будуть доступні рейси до данського Орхуса, шведського Мальме чи ірландського Шеннона.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня Ryanair закриває свою базу в Берліні та на 50 % ріже зимовий розклад. Головною причиною такого кроку стали високі податки та низький пасажиропотік. Сім літаків лоукостер перерозподілять до аеропортів ЄС з нижчими витратами.