Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Квитки від 15 євро: Ryanair дарує знижки на рейси по Європі

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 14:28
Розпродаж Ryanair: напрямки із дешевими квитками
Літак Ryanair очікує пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair запустив нову весняну акцію. Компанія відкрила розпродаж на рейси на травень та червень. У пасажирів з'явилась можливість "за копійки" відвідати багато міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Вигідна акція від Ryanair

Акція Ryanair "Flash Sale" буде діяти лише до 30 квітня включно, тому варто поспішити. Вона поширюється на авіарейси з 1 травня по 30 червня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів: 

  • Братислава — Задар/Гданськ/Мілан — від 15 євро;
  • Краків — Дубровник/Болонья/Прага — від 15 євро;
  • Варшава (Модлін) — Братислава/Будапешт/Мілан — від 16 євро;
  • Будапешт — Венеція/Стокгольм/Прага — від 16 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За інші послуги та великий багаж буде необхідно доплатити.

Читайте також:

Зокрема, можна додатково придбати послугу пріоритетної посадки Priority. Вона надає можливість взяти з собою багаж з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад аж 19 нових маршрутів з Польщі. Пасажири зможуть вигідно дістатись до популярних курортів Італії та Балкан. Крім цього, безе переплат будуть доступні рейси до данського Орхуса, шведського Мальме чи ірландського Шеннона.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня Ryanair закриває свою базу в Берліні та на 50 % ріже зимовий розклад. Головною причиною такого кроку стали високі податки та низький пасажиропотік. Сім літаків лоукостер перерозподілять до аеропортів ЄС з нижчими витратами.

розпродаж літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації