Пик отпусков: в УЗ ответили, почему трудно найти билеты

Билеты Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE/Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

За неделю до лета железнодорожные билеты на морские и горные курорты Украины найти не просто - это настоящий квест. В Укрзализныце объяснили, по каким именно принципам распределяются места для пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ перевозчика в соцсети Threads.

Почему нереально приобрести билеты в пиковый период

В пиковый сезон почти нереально приобрести посадочные билеты в любимые города — Львов, Одессу, Киев и другие.

В Укрзализныце объяснили, что во время открытия продажи билетов система автоматически применяет технологию регулирования мест.

"Она используется для равномерного распределения мест между промежуточными станциями маршрута и для обеспечения возможности приобретения билетов пассажирам из разных городов по всему пути следования поезда", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Перевозчик добавил, что из-за этого на начальном этапе продажи часть мест может быть временно недоступной для отдельных станций посадки или доступной только по определенным категориям вагонов.

В Укрзализныце подчеркнули, что такое регулирование не является дискриминацией отдельных городов или пассажиров.

В частности, по мере приближения даты отправления поезда ограничения постепенно снимаются. Так, в период от 3 суток до момента отправления в продажу могут дополнительно поступать места, которые ранее были зарезервированы системой регулирования.

Перевозчик порекомендовал пассажирам периодически проверять наличие билетов в приложении или на сайте, поскольку доступность мест может меняться в режиме реального времени.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам недоступны некоторые вагоны УЗ на международные направления. В частности, нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 поезда 009К Киев-Будапешт. Перевозчик назвал причину.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет Укрзализныци, приобретенный в железнодорожной кассе. Перевозчик пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено. В УЗ порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты — их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.