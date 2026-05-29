Укрзализныця добавила поезда на популярные направления: куда станет легче купить билеты

Национальный государственный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительные поезда на наиболее востребованных маршрутах. Также компания возобновила курсирование поезда, который соединит Северную Слобожанщину и Северщину с Западом страны.

Куда станет легче купить билеты

Уже в ближайшее время перевозчик переведет на ежедневное курсирование сразу семь пар поездов:

№4/3 Ужгород — Днепр;

№86/85 Львов — Запорожье;

№128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье;

№78/77 Ковель — Одесса;

№88/87 Ковель — Днепр;

№7/8 Харьков — Одесса;

№121/122 Николаев — Киев.

"С начала лета Укрзализныця фиксирует изменение пассажиропотока и оперативно реагирует на это. В частности, компания уменьшает количество вагонов в поездах на маршрутах, которые пользуются меньшим спросом, и передислоцирует их на рейсы, где есть наибольший спрос", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд №227/228 Киев — Черновцы.

Поезд будет курсировать через день через:

Винницу;

Хмельницкий;

Тернополь;

Львов;

Ивано-Франковск;

Коломыю.

В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ.

Укрзализныця возобновила поезд из Сум

Перевозчик также возобновляет курсирование поезда №143/144 Сумы — Рахов. Маршрут, как и раньше, соединит Северную Слобожанщину и Северщину с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с такими городами:

Винница;

Хмельницкий;

Тернополь;

Львов;

Ивано-Франковск;

Яремче;

Ворохта.

Продажа билетов на назначенные рейсы будет осуществляться в соответствии с графиком курсирования поездов. Срок предварительного открытия продажи будет зависеть от маршрута и будет колебаться от 5 до 20 дней до даты отправления.

