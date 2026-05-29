Укрзалізниця додала поїзди на популярні напрямки: куди стане легше купити квитки

Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Національний державний перевізник "Укрзалізниця" призначив додаткові поїзди на найбільш затребуваних маршрутах. Також компанія відновила курсування потяга, який з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Куди стане легше купити квитки

Вже найближчим часом перевізник переведе на щоденне курсування одразу сім пар поїздів:

№4/3 Ужгород — Дніпро;

№86/85 Львів — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель — Одеса;

№88/87 Ковель — Дніпро;

№7/8 Харків — Одеса;

№121/122 Миколаїв — Київ.

"З початку літа Укрзалізниця фіксує зміну пасажиропотоку та оперативно реагує на це. Зокрема, компанія зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на рейси, де є найбільший попит", — йдеться у дописі.

У компанії додали, що для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці.

Поїзд курсуватиме через день через:

Вінницю;

Хмельницький;

Тернопіль;

Львів;

Івано-Франківськ;

Коломию.

У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ.

Укрзалізниця відновила поїзд з Сум

Перевізник також відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут, як і раніше, з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з такими містами:

Вінниця;

Хмельницький;

Тернопіль;

Львів;

Івано-Франківськ;

Яремче;

Ворохта.

Продаж квитків на призначені рейси здійснюватиметься відповідно до графіка курсування поїздів. Термін попереднього відкриття продажу залежатиме від маршруту та коливатиметься від 5 до 20 днів до дати відправлення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.