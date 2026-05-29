Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Квитків стане більше: Укрзалізниця додала поїзди на низку напрямків

Квитків стане більше: Укрзалізниця додала поїзди на низку напрямків

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 10:27
Укрзалізниця додала поїзди на популярні напрямки: куди стане легше купити квитки
Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Національний державний перевізник "Укрзалізниця" призначив додаткові поїзди на найбільш затребуваних маршрутах. Також компанія відновила курсування потяга, який з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Куди стане легше купити квитки

Вже найближчим часом перевізник переведе на щоденне курсування одразу сім пар поїздів:

  • №4/3 Ужгород — Дніпро;
  • №86/85 Львів — Запоріжжя;
  • №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
  • №78/77 Ковель — Одеса;
  • №88/87 Ковель — Дніпро;
  • №7/8 Харків — Одеса;
  • №121/122 Миколаїв — Київ.

"З початку літа Укрзалізниця фіксує зміну пасажиропотоку та оперативно реагує на це. Зокрема, компанія зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на рейси, де є найбільший попит", — йдеться у дописі.

У компанії додали, що для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці.

Читайте також:

Поїзд курсуватиме через день через:

  • Вінницю;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Коломию.

У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ.

Укрзалізниця відновила поїзд з Сум

Перевізник також відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут, як і раніше, з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з такими містами:

  • Вінниця;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Яремче;
  • Ворохта.

Продаж квитків на призначені рейси здійснюватиметься відповідно до графіка курсування поїздів. Термін попереднього відкриття продажу залежатиме від маршруту та коливатиметься від 5 до 20 днів до дати відправлення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE  писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації