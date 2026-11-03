Бизнес-класс Etihad Airways: какие удобства предусмотрены для пассажиров

Самолет Etihad Airways. Фото: Etihad Airways/Facebook

Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways — одна из самых известных и лучших в мире. Одна из путешественниц показала условия для пассажиров в бизнес-классе.

Соответствующее видео опубликовала стюардесса vika.timush в TikTok, сообщает Новини.LIVE.

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Бизнес-класс Etihad Airways

Путешественница приобрела билеты Etihad Airways из Абу-Даби в Лондон и отправилась в британскую столицу на двухпалубном самолете. Одно место обошлось ей в 181 382 гривны.

Стюардесса показала, что для каждого пассажира предусмотрено отдельное место с удобным креслом, экраном, подушками и одеялами.

"Здесь масса приятных мелочей — двойные жалюзи, сенсорные кнопки и подсветка под настроение. Одеяло, подушка, наушники и вода", — показала она.

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На борту пассажиру сразу предлагают напитки и меню с большим выбором блюд.

"Здесь есть выбор мороженого, фруктов, печенья, пахлавы и других закусок. А выбор напитков такой же, как в ресторане", — рассказала девушка.

Кроме того, каждому пассажиру на борту выдают косметичку с уходовой косметикой для лица и рук, ночную маску для губ, зубную щетку и пасту, беруши и маску для сна. Путешественники также могут попросить пижаму и домашние тапочки.

Стюардесса заказала себе лосось с соусом и киноа. Она показала, что порции довольно большие и она не смогла всё доесть. Они настолько большие, что я даже не смогла всё доесть.

Она подытожила, что переплачивать или нет — это выбор каждого пассажира, однако возможность выспаться и сидеть одной в самолете Etihad Airways для нее — самое ценное.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.

Также Новини.LIVE писали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.