Бізнес-клас Etihad Airways: які зручності передбачені для пасажирів

Літак Etihad Airways. Фото: Etihad Airways/Facebook

Національна авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів Etihad Airways є однією з найвідоміших та найкращих у світі. Одна з мандрівниць показала умови для пасажирів у бізнес-класі.

Відповідне відео опублікувала стюардеса vika.timush в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Бізнес-клас Etihad Airways

Мандрівниця придбала квитки Etihad Airways за Абу-Дабі до Лондона та вирушила до британської столиці на двоповерховому літаку. Одне місце їй обійшлося у 181, 382 гривні.

Бортпровідниця показала, що для кожного пасажира виділене окреме місце зі зручним кріслом, екраном, подушками та ковдрами.

"Тут ціла купа приємних дрібниць — подвійні жалюзі, сенсорні кнопки і підсвітка під настрій. Ковдра, подушка, навушник і вода", — показала вона.

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На борту пасажиру одразу пропонують напої та меню із великим вибором страв.

"Тут є вибір морозива, фруктів, печива, пахлави та інших снеків.А вибір напоїв такий, як в ресторані", — розповіла дівчина.

Крім того, кожному пасажиру на борту видають косметичку з доглядовою косметикою для обличчя та рук, нічну маску для губ, зубну щітку і пасту, беруші та маску для сну. Мандрівники також можуть попросити піжаму та домашні капці.

Бортпровідниця замовила собі лосось з соусом та кіноа. Вона показала, що порції доволі не маленькі і вона не змогла все доїсти. Ці настільки великі, що я навіть не змогла все доїсти.

Вона підсумувала, що переплачувати чи ні — це вибір кожного пасажира, проте можливість виспатися і сидіти самій в літаку Etihad Airways для неї найцінніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи.

Також Новини.LIVE писали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.