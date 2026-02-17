Видео
Билет в тюрьму — где жестоко наказывают пассажиров за громкую музыку

Дата публикации 17 февраля 2026 15:31
В Индии сажают в тюрьму из-за громкой музыки в самолете — что известно
Люди в тюрьме. Фото: Pexels

В одной из стран мира строго наказывают пассажиров, которые громко слушают музыку в самолете. Мало кому это может казаться правдой, но нарушителям грозит тюрьма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Правительство Индии напомнило путешественникам о необходимости пользоваться наушниками во время полетов, чтобы избежать юридических проблем.

Министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол предупредил, что пассажиры, которые громко слушают музыку в самолете, могут быть привлечены к уголовной ответственности за "неповиновение". Он подчеркнул, что власти будут "реагировать соответствующие на жалобы".

Однако министр добавил, что авиакомпаниям разрешено воспроизводить тихую инструментальную музыку во время посадки и высадки пассажиров, а также использовать заранее загруженные развлекательные системы во время полета.

Правила Управления гражданской авиации (DGCA) позволяют авиакомпаниям принимать меры против нарушений порядка на борту.

Требования гражданской авиации (CAR) DGCA определяют, что любое незаконное или деструктивное поведение на борту самолета, которое "препятствует выполнению обязанностей членов экипажа, ставит под угрозу безопасность самолета, лиц или имущества на борту, нарушает порядок и дисциплину или вызывает дискомфорт другим пассажирам и членам экипажа", может наказываться уголовным законодательством.

Ранее мы рассказывали о 5 рейсах из США в Европу, которые короче внутренних рейсов по Америке. Трансатлантический коридор является одним из самых загруженных авиационных коридоров в мире.

Также мы писали, почему пассажиры могут потерять свои билеты. В зоне риска путешественники, которые прибывают в аэропорт "вплотную" ко времени отправления рейса.

