Україна
Квиток у в'язницю — де жорстоко карають пасажирів за гучну музику

Квиток у в'язницю — де жорстоко карають пасажирів за гучну музику

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:31
В Індії саджають у в'язницю через гучну музику в літаку — що відомо
Люди у в'язниці. Фото: Pexels

В одній з країн світу суворо карають пасажирів, які гучно слухають музику в літаку. Мало кому це може здаватися правдою, але порушникам загрожує в'язниця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Уряд Індії нагадав мандрівникам про необхідність користуватися навушниками під час польотів, щоб уникнути юридичних проблем.

Міністр цивільної авіації Індії Мурлідхар Мохол попередив, що пасажири, які голосно слухають музику в літаку, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за "непокору". Він підкреслив, що влада буде "реагувати відповідні на скарги".

Однак міністр додав, що авіакомпаніям дозволено відтворювати тиху інструментальну музику під час посадки та висадки пасажирів, а також використовувати заздалегідь завантажені розважальні системи під час польоту.

Правила Управління цивільної авіації (DGCA) дозволяють авіакомпаніям вживати заходів проти порушень порядку на борту.

Вимоги цивільної авіації (CAR) DGCA визначають, що будь-яка незаконна або деструктивна поведінка на борту літака, яка "перешкоджає виконанню обов'язків членів екіпажу, ставить під загрозу безпеку літака, осіб або майна на борту, порушує порядок і дисципліну або спричиняє дискомфорт іншим пасажирам та членам екіпажу", може каратися кримінальним законодавством.

Раніше ми розповідали про 5 рейсів із США до Європи, які є коротшими за внутрішні рейси Америкою. Трансатлантичний коридор є одним з найзавантаженіших авіаційних коридорів у світі.

Також ми писали, чому пасажири можуть втратити свої квитки. В зоні ризику мандрівники, які прибувають в аеропорт "впритул" до часу відправлення рейсу.

закон Індія подорож літаки злочин
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
