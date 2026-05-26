Система въезда/выезда (EES): в аэропортах ЕС установили новые аппараты

С апреля 2026 года поездка в страны Европы для не граждан ЕС теперь осуществляется по новым правилам. Система въезда/выезда (EES) поэтапно внедрялась с 12 октября 2025 года в 29 европейских странах и действует в аэропортах уже более месяца. Чтобы сократить очереди, были установлены специальные аппараты, которые стоят в зоне пограничного контроля.

Об этом сообщил пользователь mangotravelzp в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

В аэропортах ЕС установили новые аппараты

Отмечается, что теперь после прилета в аэропорт любого города Европы не надо сразу идти к окошку с пограничниками и ждать часами в очередях. В частности, для удобства пассажиров в зоне пограничного контроля были установлены специальные аппараты.

Путешественникам, которые не являются гражданами ЕС, для регистрации в новой системе необходимо вставить в автомат паспорт первой страницей паспорта вниз и просканировать отпечатки пальцев.

Устройство также фотографирует пассажиров. Однако тем, кто носит очки, для фото необходимо будет снять их.

Система въезда/выезда (EES) — это автоматизированная ИТ-система, которая регистрирует граждан стран, не входящих в Европейский Союз.

Она контролирует краткосрочное пребывание в зоне Шенгена продолжительностью до 90 дней в течение 180-дневного периода. Система по сути заменяет привычные штампы и накапливает паспортные и биометрические данные путешественников при въезде и выезде из 29 стран-участниц.

