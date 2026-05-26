Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Без черг в аеропорту: у Шенгенській зоні запрацювала нова система

Без черг в аеропорту: у Шенгенській зоні запрацювала нова система

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 14:47
Система в’їзду/виїзду (EES): в аеропортах ЄС встановили нові апарати
Пасажири реєструються на свій рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

З квітня 2026 року поїздка до країни Європи для не громадян ЄС тепер здійснюється за новими правилами. Система в’їзду/виїзду (EES) поетапно впроваджувалась з 12 жовтня 2025 року у 29 європейських країнах і діє в аеропортах вже понад місяць. Щоб скоротити черги, було встановлено спеціальні апарати, які стоять у зоні прикордонного контролю.

Про це повідомив користувач mangotravelzp в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

В аеропортах ЄС встановили нові апарати

Зазначається, що тепер після прильоту в аеропорт будь-якого міста Європи не треба одразу йти до віконця з прикордонниками і чекати годинами в чергах. Зокрема, для зручності пасажирів у зоні прикордонного контролю було встановлено спеціальні апарати.

Мандрівникам, які не є громадянам ЄС, для реєстрації в новій системі необхідно вставити в автомат паспорт першою сторінкою паспорта вниз та просканувати відбитки пальців.

Пристрій також фотографує пасажирів. Проте тим, хто носить окуляри, для фото необхідно буде зняти їх.

Читайте також:

Система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована ІТ-система, яка реєструє громадян країн, які не входять до Європейського Союзу.

Вона контролює короткострокове перебування в зоні Шенгену тривалістю до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система по суті заміняє звичні штампи та накопичує паспортні та біометричні дані мандрівників під час в’їзду та виїзду з 29 країн-учасниць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

аеропорти Європа виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації