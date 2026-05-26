Система в’їзду/виїзду (EES): в аеропортах ЄС встановили нові апарати

Пасажири реєструються на свій рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

З квітня 2026 року поїздка до країни Європи для не громадян ЄС тепер здійснюється за новими правилами. Система в’їзду/виїзду (EES) поетапно впроваджувалась з 12 жовтня 2025 року у 29 європейських країнах і діє в аеропортах вже понад місяць. Щоб скоротити черги, було встановлено спеціальні апарати, які стоять у зоні прикордонного контролю.

Про це повідомив користувач mangotravelzp в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

В аеропортах ЄС встановили нові апарати

Зазначається, що тепер після прильоту в аеропорт будь-якого міста Європи не треба одразу йти до віконця з прикордонниками і чекати годинами в чергах. Зокрема, для зручності пасажирів у зоні прикордонного контролю було встановлено спеціальні апарати.

Мандрівникам, які не є громадянам ЄС, для реєстрації в новій системі необхідно вставити в автомат паспорт першою сторінкою паспорта вниз та просканувати відбитки пальців.

Пристрій також фотографує пасажирів. Проте тим, хто носить окуляри, для фото необхідно буде зняти їх.

Читайте також:

Система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована ІТ-система, яка реєструє громадян країн, які не входять до Європейського Союзу.

Вона контролює короткострокове перебування в зоні Шенгену тривалістю до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система по суті заміняє звичні штампи та накопичує паспортні та біометричні дані мандрівників під час в’їзду та виїзду з 29 країн-учасниць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.