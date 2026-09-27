Регистрация на рейс Ryanair: как забронировать лучшие места без доплаты

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Известная ирландская авиакомпания Ryanair взимает с пассажиров отдельную плату за бронирование места в самолете. За сутки до вылета компания распределяет места случайным образом среди пассажиров, которые не оплатили эту услугу. Опытный турист показал, как без лишних доплат получить удобные места в самолете лоукостера.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok, сообщает Новини.LIVE.

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Как бесплатно забронировать место

Система авиакомпании автоматически распределяет места пассажиров. Путешественникам, которые не платят дополнительно за бронирование, часто достаются неудобные места, где постоянно затекают ноги.

Опытный путешественник показал, как бесплатно сменить свое место уже непосредственно на борту самолета.

Для этого непосредственно перед полетом нужно зайти в приложение Ryanair и нажать "Управление" в верхнем углу экрана, а затем выбрать "Изменить".

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"После этого появляется список всех свободных мест на рейсе. Я нахожу пару мест, где никто не сидит. В идеале — с дополнительным пространством для ног в передней части самолета. И нагло сажусь туда", — поделился пассажир.

Путешественник предупредил, что лучше не занимать места в первых шести рядах, ведь их часто проверяют стюардессы.

Мужчина похвастался, что благодаря такой небольшой хитрости путешествует по миру уже несколько лет, и к нему ни разу не подходили бортпроводницы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.