Чекін Ryanair: як забронювати найкращі місця без доплат

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Відома ірландська авіакомпанія Ryanair стягує з пасажирів окрему плату за бронювання місця в літаку. За добу до вильоту компанія роздає рандомні місця мандрівникам, які не платили за цю послугу. Досвідчений турист показав, як без зайвих доплат отримати зручні місця в літаку лоукостера.

Відповідне відео було опубліковано в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як без плати забронювати місце

Система авіакомпанії автоматично розподіляє місця пасажирів. Мандрівника, які не сплачують додатково за бронювання, часто випадають незручні місця, де постійно затікають ноги.

Досвідчений мандрівник показав, як безплатно змінити своє місце вже безпосередньо на борту літака.

Для цього безпосередньо перед польотом треба зайти в додаток Ryanair і натиснути "керувати" у верхньому кутку екрана, а потім обрати — "змінити".

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"Після цього з'являється список усіх вільних місць на рейсі. Я знаходжу пару місць, де ніхто не сидить. В ідеалі — з додатковим простором для ніг у передній частині літака. І нахабно сідаю туди", — поділився пасажир.

Мандрівник застеріг, що краще не займати місця у перших шести рядах, адже їх часто перевіряють стюардеси.

Чоловік похизувався, що завдяки такій невеликій хитрості мандрує по світу вже кілька років, і до нього жодного разу не підходили бортпровідниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.