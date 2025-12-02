Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Без доплат — как получить улучшенный номер в отеле

Без доплат — как получить улучшенный номер в отеле

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 08:22
Как получить улучшенный номер в отеле бесплатно — хитрость от эксперта
Стойка регистрации в отеле. Фото: freepik.com

Некоторые путешественники часто экономят на жилье, ведь ставят в приоритет эмоции именно от прогулок, вкусной еды и сувениров. Однако многие туристы упускают возможность без всяких доплат повысить класс своего номера. Мало кто знает о таких секретах, которые позволяют сэкономить кругленькую сумму в отпуске.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как сэкономить в отеле

Эксперт по экономии денег Фред Харрингтон рассказал, как бесплатно получить улучшение номера. Большинство путешественников ошибочно считает, что такая возможность есть только у тех, кто готов платить больше.

Дело в том, что в отелях часто есть свободные улучшенные номера, которые пустуют. По словам эксперта, администрация отеля скорее заселят их гостями, чем они будут стоять пустыми.

Фред посоветовал за несколько дней до прибытия отправить в отель короткое, но вежливое электронное письмо с просьбой об улучшении номера. Его нужно адресовать менеджеру на стойке регистрации или службе обслуживания гостей.

Специалист порекомендовал написать в нем номер подтверждения бронирования и дату заезда, и также сообщить, что вы сняли номер для празднования особого события — годовщину, день рождения или медовый месяц. В конце письма вежливо поинтересуется, сможете ли вы получить бесплатное улучшение номера.

Ранее тревел-блогер поделилась полезными советами, которые помогут выгоднее забронировать жилье в путешествии.

Также один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде — вам не придется искать утюг в отеле.

путешествие экономия советы туризм отели
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации