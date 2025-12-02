Как получить улучшенный номер в отеле бесплатно — хитрость от эксперта

Стойка регистрации в отеле. Фото: freepik.com

Некоторые путешественники часто экономят на жилье, ведь ставят в приоритет эмоции именно от прогулок, вкусной еды и сувениров. Однако многие туристы упускают возможность без всяких доплат повысить класс своего номера. Мало кто знает о таких секретах, которые позволяют сэкономить кругленькую сумму в отпуске.

Об этом пишет Daily Express.

Как сэкономить в отеле

Эксперт по экономии денег Фред Харрингтон рассказал, как бесплатно получить улучшение номера. Большинство путешественников ошибочно считает, что такая возможность есть только у тех, кто готов платить больше.

Дело в том, что в отелях часто есть свободные улучшенные номера, которые пустуют. По словам эксперта, администрация отеля скорее заселят их гостями, чем они будут стоять пустыми.

Фред посоветовал за несколько дней до прибытия отправить в отель короткое, но вежливое электронное письмо с просьбой об улучшении номера. Его нужно адресовать менеджеру на стойке регистрации или службе обслуживания гостей.

Специалист порекомендовал написать в нем номер подтверждения бронирования и дату заезда, и также сообщить, что вы сняли номер для празднования особого события — годовщину, день рождения или медовый месяц. В конце письма вежливо поинтересуется, сможете ли вы получить бесплатное улучшение номера.

