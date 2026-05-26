Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Бассейн и тропические сады: как выглядит один из лучших аэропортов мира

Бассейн и тропические сады: как выглядит один из лучших аэропортов мира

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 17:32
Аэропорт Хамаду в Катаре: чем уникален и поражает туристов со всего мира (фото)
Международный аэропорт Хамад в Дохе. Фото: HIAQatar/Facebook

Отправляясь в отпуск, большинство из нас думает о месте назначения, а не вылета. Однако некоторые аэропорты могут стать самостоятельной туристической достопримечательностью. По рейтингам компании Skytrax Международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар) является одним из лучших аэропортов мира.

Новини.LIVE расскажет, чем этот аэропорт отличается от других.

Чем уникален аэропорт Хамад в Катаре

Современный аэропорт Дохи занимает высокие позиции в рейтингах благодаря своему эффектному дизайну, удобной планировке терминалов и роскошным бутикам. Вблизи него расположен шикарный отель "Oryx" с 25-метровым бассейном и кортом для сквоша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аэропорт Хамад украшен стеклянными потолками, а по его извилистым дорожкам можно прогуляться среди пышных садов и растений. В центре главного терминала установлена гигантская статуя плюшевого мишки.

В аэропорту также работает спа-центр а также лаунж-зона, где можно арендовать кровать для короткого отдыха, полноценно выспаться или принять душ.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая зона оборудована телевизорами, мини-аттракционами и игровыми площадками для детей. В фитнес-центре аэропорта пассажиры могут поплавать в бассейне, позаниматься в тренажерном зале, расслабиться в гидромассажных ваннах или поиграть на гольф-симуляторе.

Здесь работают десятки магазинов — от Dolce & Gabbana и Fendi до Adidas, Apple и Coach до магазинов со сладостями и шоколадом.

Пассажирам с длительными пересадками здесь даже предлагают бесплатные экскурсии по городу, что является большим бонусом.

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если надо забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

аэропорты путешествие Катар
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации