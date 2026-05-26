Аэропорт Хамаду в Катаре: чем уникален и поражает туристов со всего мира (фото)

Международный аэропорт Хамад в Дохе. Фото: HIAQatar/Facebook

Отправляясь в отпуск, большинство из нас думает о месте назначения, а не вылета. Однако некоторые аэропорты могут стать самостоятельной туристической достопримечательностью. По рейтингам компании Skytrax Международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар) является одним из лучших аэропортов мира.



Чем уникален аэропорт Хамад в Катаре

Современный аэропорт Дохи занимает высокие позиции в рейтингах благодаря своему эффектному дизайну, удобной планировке терминалов и роскошным бутикам. Вблизи него расположен шикарный отель "Oryx" с 25-метровым бассейном и кортом для сквоша.

Аэропорт Хамад украшен стеклянными потолками, а по его извилистым дорожкам можно прогуляться среди пышных садов и растений. В центре главного терминала установлена гигантская статуя плюшевого мишки.

В аэропорту также работает спа-центр а также лаунж-зона, где можно арендовать кровать для короткого отдыха, полноценно выспаться или принять душ.

Игровая зона оборудована телевизорами, мини-аттракционами и игровыми площадками для детей. В фитнес-центре аэропорта пассажиры могут поплавать в бассейне, позаниматься в тренажерном зале, расслабиться в гидромассажных ваннах или поиграть на гольф-симуляторе.

Здесь работают десятки магазинов — от Dolce & Gabbana и Fendi до Adidas, Apple и Coach до магазинов со сладостями и шоколадом.

Пассажирам с длительными пересадками здесь даже предлагают бесплатные экскурсии по городу, что является большим бонусом.

