Аеропорт Хамаду у Катарі: чим унікальний та вражає туристів з усього світу (фото)

Міжнародний аеропорт Хамад у Досі. Фото: HIAQatar/Facebook

Вирушаючи у відпустку, більшість із нас думає про місце призначення, а не вильоту. Проте деякі аеропорти можуть стати самостійною туристичною атракцією. За рейтингами компанії Skytrax Міжнародний аеропорт Хамад у Досі (Катар) є одним з найкращих аеропортів світу.

Новини.LIVE розкаже, чим цей аеропорт вирізняється з-поміж інших.

Чим унікальний аеропорт Хамаду у Катарі

Сучасний аеропорт Дохи займає високі позиції в рейтингах завдяки своєму ефектному дизайну, зручному плануванні терміналів та розкішним бутікам. Поблизу нього розташований шикарний готель "Oryx" із 25-метровим басейном та кортом для сквошу.

Аеропорт Хамад прикрашений скляними стелями, а по його звивистих доріжках можна прогулятися серед пишних садів і рослин. У центрі головного терміналу встановлено гігантську статую плюшевого ведмедика.

В аеропорту також працює спа-центр а також лаунж-зона, де можна орендувати ліжко для короткого перепочинку, повноцінно виспатись чи прийняти душ.

Ігрова зона облаштована телевізорами, міні-атракціонами та ігровими майданчиками для дітей. У фітнес-центрі аеропорту пасажири можуть поплавати в басейні, позайматися в тренажерному залі, розслабитися в гідромасажних ваннах чи пограти на гольф-симуляторі.

Тут працюють десятки магазинів — від Dolce & Gabbana та Fendi до Adidas, Apple і Coach до крамниць із солодощами й шоколадом.

Пасажирам із тривалими пересадками тут навіть пропонують безкоштовні екскурсії містом, що є великим бонусом.

