Распродажа «Автолюкс» 22 октября: доступные направления и цены на билеты

Автолюкс "порезал" цены на билеты: куда можно выгодно поехать
Украинский перевозчик Автолюкс объявил о новой акции на поездки на автобусе. Выгодное предложение действует на нескольких маршрутах внутри страны и за границу. У пассажиров появилась возможность выгодно провести осенний отпуск или навестить родных.
Об этом компания Автолюкс сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.
Как сэкономить на поездках в Каменское и Ригу
Автобусный перевозчик подарил пассажирам новые скидки. Путешественники могут приобрести билеты из Киева в Каменское по цене чашки кофе — 100 грн. Кроме того, из Львова в столицу Латвии Ригу можно добраться всего за 1500 грн.
Однако стоит учесть, что выгодное предложение будет действовать только 1 день — до конца суток 22 октября. Оно распространяется на рейсы с 26 октября по 8 ноября 2026 года. Акционные билеты доступны только онлайн.
"Выбирайте нужное направление, планируйте свои дела и оставляйте больше возможностей для приятных впечатлений!", — говорится в сообщении.
В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также что пассажиры не смогут изменить дату поездки.
Автобусы перевозчика оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.
Также Новини.LIVE писали, что компания Литовские железные дороги (LTG) LTG Link вдвое снижает цены на билеты на поезда. С 1 ноября до конца декабря аналогичной возможностью можно будет воспользоваться при поездках на междугородних автобусах. Пассажиров призвали планировать поездки и покупать билеты заранее.