Розпродаж Автолюкс 22 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки

Пасажирка в автобусі Автолюкс. Фото: Автолюкс/Facebook

Український перевізник Автолюкс анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на кілька маршрутів всередині країни та за кордон. У пасажирів з'явилась можливість вигідно провести осінню відпустку чи відвідати рідних.

Про це компанія Автолюкс повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Як заощадити на поїздках до Кам'янського та Риги

Автобусний перевізник подарував пасажирам нові знижки. Мандрівники можуть придбати квитки із Києва до Кам'янського за ціною чашки кави — 100 грн. Крім того, зі Львова до столиці Латвії Риги можна дістатися всього за 1500 грн.

Проте варто врахувати, що вигідна пропозиція діятиме тільки 1 день — до кінця доби 22 жовтня. Вона поширюється на рейси із 26 жовтня по 8 листопада 2026 року. Акційні квитки доступні лише онлайн.

"Обирайте потрібний напрямок, плануйте свої справи та залишайте більше можливостей для приємних вражень!", — йдеться у повідомленні.

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В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.

Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що компанія "Литовські залізниці" (LTG) "LTG Link" удвічі знижує ціни на квитки на потяги. З 1 листопада до кінця грудня аналогічною можливістю можна й буде скористатися на поїздках міжміськими автобусами. Пасажирів закликали планувати поїздки та купувати квитки заздалегідь.