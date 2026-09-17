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Главная Транспорт Автолюкс распродает билеты на сентябрь и октябрь: куда можно поехать

Автолюкс распродает билеты на сентябрь и октябрь: куда можно поехать

Ua ru
17 сентября 2026 15:39
Распродажа «Автолюкс» 17 сентября: доступные маршруты и цены на билеты
Пассажирка едет на автобусе «Автолюкс». Фото: «Автолюкс»/Facebook

Украинский перевозчик "Автолюкс" объявил о новой акции на поездки на автобусе. Выгодное предложение действует на рейсы внутри страны и за её пределами. Благодаря скидкам можно выгодно провести осенний отпуск.

Об этом компания "Автолюкс" сообщила в Facebook, информирует Новини.LIVE.

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Осенняя акция от "Автолюкс"

Перевозчик подарил пассажирам новые скидки. Путешественники могут приобрести билеты из Житомира в Луцк по цене чашки кофе — 100 грн. Кроме того, из Житомира в польскую Познань можно добраться всего за 1500 грн.

Однако стоит учесть, что выгодное предложение будет действовать только 1 день — до конца суток 17 сентября. Оно распространяется на рейсы с 21 сентября по 4 октября 2026 года. Акционные билеты доступны только онлайн.

В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также что пассажиры не смогут изменить дату поездки.

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"Есть направление, по которому давно нужно отправиться? В этот четверг в "Автолюкс" — специальные цены на поездки из Житомира", — говорится в сообщении.

Автобусы перевозчика оснащены интернетом, удобными креслами и розетками.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новини.LIVE сообщали, что до 18 сентября включительно действует предложение от Leo Express "1+50% скидка на второй билет" для совместных поездок. На билеты на автобусы и поезда действует скидка 50%. Акция распространяется на поездки до 12 декабря 2026 года.

путешествие автобусы скидки
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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