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Головна Транспорт Автолюкс розпродає квитки на вересень та жовтень: куди можна поїхати

Автолюкс розпродає квитки на вересень та жовтень: куди можна поїхати

Ua ru
17 вересня 2026 15:39
Розпродаж Автолюкс 17 вересня: доступні маршрути та ціни на квитки
Пасажирка мандрує автобусом "Автолюкс". Фото: "Автолюкс"/Facebook

Український перевізник "Автолюкс" анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на рейси всередині країни та за її межами. Завдяки знижкам можна вигідно провести осінню відпустку.

Про це компанія "Автолюкс" повідомила у Facebook, інформує Новини.LIVE.

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Осіння акція від "Автолюкс"

Перевізник подарував пасажирам нові знижки. Мандрівники можуть придбати квитки із Житомира до Луцька за ціною чашки кави — 100 грн. Крім того, з Житомира до польської Познані можна дістатися всього за 1500 грн.

Проте варто врахувати, що вигідна пропозиція діятиме тільки 1 день — до кінця доби 17 вересня. Вона поширюється на рейси із 21 вересня по 4 жовтня 2026 року. Акційні квитки доступні лише онлайн.

В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.

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"Є напрямок, за яким давно потрібно вирушити? Цього четверга в Автолюкс — спеціальні ціни на поїздки з Житомира", — йдеться у повідомленні.

Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE писали, що до 18 вересня включно діє пропозиція від Leo Express  "1+50% знижка на другий квиток" для спільних подорожей. На квитки на автобуси та потяги діє знижка 50% відсотків. Розпродає поширюється на поїздки до 12 грудня 2026 року.

подорож автобуси знижки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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