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Главная Транспорт Автобус Киев — Варшава в ноябре: сколько придется заплатить за билет

Автобус Киев — Варшава в ноябре: сколько придется заплатить за билет

Ua ru
9 ноября 2026 21:22
Поездка на автобусе из Киева в Варшаву: какие цены на билеты в ноябре
Поездка на автобусе Uklon Travel Bus. Фото: Uklon.

Планируя поездку за границу, важно выбрать подходящий вид транспорта. В частности, добраться до польской столицы Варшавы можно на автобусе. Цены на билеты зависят от перевозчиков и условий в транспорте для пассажиров.

Новини.LIVE расскажет, сколько стоит билет на автобус Киев – Варшава в ноябре 2026 года.

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Сколько придется заплатить за билеты до Варшавы

Стоимость проезда в автобусе из Украины в Польшу зависит от многих факторов — места отправления и пункта назначения, а также модели транспортного средства и условий в них. Если сравнивать цены, то даже при одинаковых параметрах разница составляет до 1 500 гривен.

В ноябре 2026 года пассажирам придется заплатить за место в автобусе максимум 3 541 гривну, минимум — 1 830 гривен.

Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

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Цены на автобус из Киева в Польшу. Фото: скриншот

В большинстве компаний автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра фильмов, климат-контролем и даже туалетами.

Кроме того, маршруты автобусов пролегают через десятки городов в Украине (Житомир, Ровно, Луцк и другие) и Польше (Люблин, Холм и другие). Также пассажиры могут сэкономить на трансфере, выбрав рейс прямо в аэропорт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали о том, как найти чемодан, потерянный в автобусе FlixBus. В частности, путешественнику необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Чтобы повысить шансы найти свои вещи, лучше сообщать о потере сразу после поездки.

Польша путешествие автобусы Варшава билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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