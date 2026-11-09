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Головна Транспорт Автобус Київ — Варшава у листопаді: скільки доведеться віддати за квиток

Автобус Київ — Варшава у листопаді: скільки доведеться віддати за квиток

Ua ru
9 листопада 2026 21:22
Поїздка автобусом з Києва до Варшави: які ціни на квитки у листопаді
Подорож на автобусі Uklon Travel Bus. Фото: Uklon.

Плануючи поїздку за кордон, важливо обрати правильний транспорт. Зокрема, дістатися до польської столиці Варшави можна автобусом. Ціни на квитки залежать від перевізників та умов у транспорті для пасажирів.

Новини.LIVE розкаже, скільки коштує квиток на автобус Київ – Варшава у листопаді 2026 року.

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Скільки доведеться віддати за квитки до Варшави

Вартість проїзду в автобусі з України до Польщі залежить від багатьох факторів — місце виїзду та пункт призначення, а також станку транспортного засобу та умов у них. Порівнюючи ціни, то навіть у випадку однакових параметрів різниця складає до 1 500 гривень.

В листопаді 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 541 гривню, мінімально — 1 830 гривні.

Час поїздки до столиці Польщі залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 15 до 22 годин.

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Ціни на автобус з Києва до Польщі. Фото: скриншот

У більшості компанії автобуси облаштовані всім, що необхідно для комфортних подорожей — Wi-Fi, кондиціонером, екранами для перегляду кіно, клімат-контролем та навіть туалетами.

Крім того, маршрути автобусів пролягають через десятки міст в Україні (Житомир, Рівне, Луцьк та інші) та Польщі (Люблін, Холм та інші). Також пасажири можуть заощадити на трансфері, обравши рейс одразу до аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.

Польща подорож автобуси Варшава квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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