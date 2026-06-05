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Главная Транспорт Автобус из Киева в Варшаву: сколько придется отдать за билеты в июне

Автобус из Киева в Варшаву: сколько придется отдать за билеты в июне

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 16:25
Сколько стоит поездка из Киева в Варшаву: цены на автобусные билеты в июне 2026 года
Автобус в Польшу. Фото: AUTOLUX/Facebook

При планировании летней поездки за границу важно выбрать правильный транспорт. В частности, добраться до городов Польши можно автобусом. Ценник отличается в зависимости от перевозчика и условий для пассажиров.

Новини.LIVE расскажет, сколько стоит билет на автобус Киев-Варшава в июне 2026 года.

Сколько придется отдать за билеты в Варшаву

Стоимость поездки на автобусе из одной столицы в другую зависит от выезда и пункта назначения, а также состояния транспортного средства и удобств в салоне. Сравнивая цены, то даже в случае одинаковых параметров разница составляет около 1400 гривен.

В июне 2026 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 720 гривен, минимально — 2350 гривен. В среднем за поездку придется отдать не менее 3000 гривен.

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Цены на автобус из Киева в Варшаву. Фото: скриншот

Продолжительность поездки из одной столицы в другую напрямую зависит от ситуации с очередями на границе и в среднем занимает от 13 до 22 часов.

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Большинство автобусных рейсов оборудованы всеми удобствами для комфортных путешествий — от Wi-Fi и кондиционеров до телевизоров и туалетов.

Планируя поездку, можно сэкономить часть средств на дорогу до аэропорта, или выйти раньше, в других городах Польши. В частности, на маршрутах предусмотрены остановки в некоторых городах Польши (Люблин, Холм и другие).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

Также Новини.LIVE писали, что FlixBus добавил несколько сезонных маршрутов из Украины в Польшу. В частности, пассажиры смогут добраться из Киева в Катовице, а также из Винницы во Вроцлав. Оба рейса будут курсировать четыре раза в неделю.

Польша поездки автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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