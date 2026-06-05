Скільки коштує поїздка з Києва до Варшави: ціни на автобусні квитки у червні 2026 року

Автобус до Польщі. Фото: AUTOLUX/Facebook

Під час планування літньої поїздки за кордон важливо обрати правильний транспорт. Зокрема, дістатися до міст Польщі можна автобусом. Цінник відрізняється залежно від перевізника та умов для пасажирів.

Новини.LIVE розкаже, скільки коштує квиток на автобус Київ – Варшава у червні 2026 року.

Скільки доведеться віддати за квитки до Варшави

Вартість поїздки на автобусі з однієї столиці до іншої залежить від виїзду та пункт призначення, а також стану транспортного засобу та зручностей у салоні. Порівнюючи ціни, то навіть у випадку однакових параметрів різниця складає близько 1400 гривень.

В червні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 720 гривень, мінімально — 2350 гривні. В середньому за поїздку доведеться віддати не менше 3000 гривень.

Ціни на автобус з Києва до Варшави. Фото: скриншот

Тривалість поїздки з однієї столиці до іншої напряму залежить від ситуації з чергами на кордоні та у середньому займає від 13 до 22 годин.

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Плануючи поїздку, можна зекономити частину коштів на дорогу до аеропорту, або вийти раніше, в інших містах Польщі. Зокрема, на маршрутах передбачені зупинки у деяких містах Польщі (Люблін, Холм та інші).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Україна та Польща почнуть обмінюватися митними даними. Очікується, що це дозволить пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон та зменшити черги. Крім того, буде розширений спільний контроль на пунктах пропуску.

Також Новини.LIVE писали, що FlixBus додав кілька сезонних маршрутів з Україні до Польщі. Зокрема, пасажири зможуть дістатись з Києва до Катовіце, а також з Вінниці до Вроцлава. Обидва рейси курсуватимуть чотири рази на тиждень.