Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Аэропорт "Кишинев": куда могут улететь украинцы в мае

Аэропорт "Кишинев": куда могут улететь украинцы в мае

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 17:35
Куда летят украинцы из Кишинева: список направлений и рейсов
Аэропорт Кишинева. Фото: Ipn.md

Украинцы все чаще выезжают за границу через Молдову, и именно аэропорт Кишинева фактически стал главной точкой старта для отпусков. Туроператоры переориентировались, увеличили количество рейсов и предложений. Больше всего это ощущают жители южных регионов, для которых такой маршрут стал почти стандартным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Poruch Travel.

Куда можно улететь из Молдовы в мае

Из Кишинева можно улететь в такие страны и направления:

  • Турция: Анталия, Бодрум, Даламан;
  • Греция: Крит, Салоники, Родос, Корфу, Закинф;
  • Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Эль-Аламейн;
  • Испания: Барселона, Майорка, Аликанте, Мурсия;
  • Вьетнам: Фукуок, Нячанг;
  • ОАЭ: Дубай;
  • Италия: Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Римини;
  • Грузия: Батуми, Тбилиси;
  • Франция: Ницца, Париж;
  • Чехия: Прага;
  • Кипр;
  • Тунис;
  • Албания;
  • Черногория;
  • Болгария;
  • Шри-Ланка.

Несколько фактов об аэропорте Кишинева

Пассажирский поток аэропорта Кишинева благодаря украинцам увеличился почти втрое — с 2,3 миллиона в 2022 году до более 6 миллионов в 2025 году.

Около трети всех пассажиров — граждане Украины, и именно они превратили Кишинев в ключевой пункт отправления. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в 25 стран мира.

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он закроется с 23 апреля до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE писали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.

авиарейсы Молдова аэропорты
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации