Куда летят украинцы из Кишинева: список направлений и рейсов

Аэропорт Кишинева. Фото: Ipn.md

Украинцы все чаще выезжают за границу через Молдову, и именно аэропорт Кишинева фактически стал главной точкой старта для отпусков. Туроператоры переориентировались, увеличили количество рейсов и предложений. Больше всего это ощущают жители южных регионов, для которых такой маршрут стал почти стандартным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Poruch Travel.

Куда можно улететь из Молдовы в мае

Из Кишинева можно улететь в такие страны и направления:

Турция: Анталия, Бодрум, Даламан;

Греция: Крит, Салоники, Родос, Корфу, Закинф;

Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Эль-Аламейн;

Испания: Барселона, Майорка, Аликанте, Мурсия;

Вьетнам: Фукуок, Нячанг;

ОАЭ: Дубай;

Италия: Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Римини;

Грузия: Батуми, Тбилиси;

Франция: Ницца, Париж;

Чехия: Прага;

Кипр;

Тунис;

Албания;

Черногория;

Болгария;

Шри-Ланка.

Несколько фактов об аэропорте Кишинева

Пассажирский поток аэропорта Кишинева благодаря украинцам увеличился почти втрое — с 2,3 миллиона в 2022 году до более 6 миллионов в 2025 году.

Около трети всех пассажиров — граждане Украины, и именно они превратили Кишинев в ключевой пункт отправления. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в 25 стран мира.

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он закроется с 23 апреля до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE писали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.