Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Авиакомпания потеряла багаж: как быстро найти свои вещи

Авиакомпания потеряла багаж: как быстро найти свои вещи

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 17:34
Путешествие на самолете: как быстро найти чемодан, утерянный авиакомпанией
Аэропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Это настоящий кошмар для путешественников — представьте, вы прибыли в город своей мечты, полные энтузиазма, чтобы исследовать каждый его уголок, и вдруг обнаруживаете, что вашего чемодана нет на багажной ленте в аэропорту. Опытная путешественница рассказала, как избежать такой ситуации или как можно быстрее найти свои вещи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы jane.prorvina в соцсети TikTok.

Как не потерять свой багаж в аэропорту

Туристка рассказала, что недавно у нее во второй раз потерялся чемодан. Она порекомендовала другим путешественникам всегда класть в чемодан AirTag (или другой удобный трекер).

"С ним я хотя бы знала бы, в каком аэропорту застрял мой чемодан. Хотя на стойке Lost and Found мне сказали, что они не могут понять, где же он", — рассказала она.

Туристка напомнила, что при сдаче багажа пассажирам также выдают специальный билет — его ни в коем случае нельзя выбрасывать до получения ваших вещей в аэропорту прибытия.

Читайте также:

"По номеру на этой бумажке вы можете отслеживать движение вашего багажа через глобальную систему World Tracer. Именно так я увидела, что мой чемодан погрузили уже на следующий рейс, и знала, когда его ждать", — поделилась блогерша.

@jane.prorvina

Именно так я вернула чемодан менее чем за 12 (!) часов! Больше о путешествиях — в профиле 🫶🏻

♬ оригинальная аудиозапись — Eugenia Prorvina

Путешественница рассказала, что иногда для отслеживания багажа нужен номер под названием PAR, который выдают в офисе Lost and Found — по нему также можно найти чемодан в системе World Tracer.

"Благодаря этому номеру я уже знала, когда прилетит мой чемодан, и как только AirTag показал, что он уже приземлился, я сразу поехала за ней в аэропорт, чтобы не ждать ещё целый день доставки от курьера", — поделилась туристка.

Путешественница порекомендовала никогда не бронировать рейсы с короткой стыковкой. Лучше покупать билеты с запасом не менее 2 часов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

авиарейсы самолет полезные советы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации