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Головна Транспорт Авіакомпанія загубила багаж: як швидко знайти свої речі

Авіакомпанія загубила багаж: як швидко знайти свої речі

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 17:34
Подорож літаком: як швидко знайти загублену авіакомпанією валізу
Аеропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Це справжній кошмар для мандрівників — уявіть, ви прибули до міста своєї мрії, сповнені ентузіазму, щоб дослідити кожен його куточок, аж раптом виявляєте, що вашої валізи немає на стрічці багажу в аеропорту. Досвідчена мандрівниця розповіла, як уникнути такої ситуації, чи якнайшвидше знайти ваші речі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки jane.prorvina в соцмережі TikTok.

Як не губити свій багаж в аеропорту

Туристка розповіла, що нещодавно в неї вдруге загубилася валіза. Вона порекомендувала іншим мандрівникам завжди класти у валізу AirTag (чи інший зручний трекер). 

"Із ним я хоча би знала, в якому аеропорті зависла моя валіза. Хоча на стійці Lost and Found мені сказали, що вони не можуть розуміти, де ж вона", — розповіла вона.

Туристка нагадала, що при здачі багажу пасажирам також видають спеціальний папірець — його ні в якому разі не можна викидати до отримання ваших речей в аеропорту прибуття.

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"По цьому номеру на папірці ви можете відстежувати рух вашого багажу через глобальну систему World Tracer. Саме так я побачила, що мою валізу загрузили вже на наступний рейс і знала, коли її чекати", — поділилась блогерка. 

@jane.prorvina

Саме так я повернула валізу менше, ніж за 12 (!) годин! Більше про подорожі - в профілі 🫶🏻

♬ оригінальний аудіозапис - Eugenia Prorvina

Мандрівниця розповіла, що інколи для відстеження вашого багажу потрібен номер під назвою PAR, який видають в офісі Lost and Found — по ньому так само можна знайти валізу в системі World Tracer.

"Із цим номером я вже знала, коли прилетить моя валіза і як тільки AirTag показав, що вона вже приземлилася, я одразу поїхала за нею в аеропорт, щоб не чекати ще цілий день доставки від кур'єра", — поділилась туристка.

Мандрівниця порекомендувала ніколи не бронювати рейси із коротким стикуванням. Краще купувати квитки із щонайменше 2 годинним запасом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

авіарейси літак корисні поради
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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