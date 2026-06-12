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Главная Транспорт Авиакомпании хотят изменить правила из-за "эгоистичных" пассажиров

Авиакомпании хотят изменить правила из-за "эгоистичных" пассажиров

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 20:04
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) может ввести новое ограничение: что нужно знать пассажирам
Пассажирский терминал дубайского аэропорта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Вы уютно устраиваетесь на своем месте у прохода в самолете, как вдруг сосед по ряду начинает суетиться и мешать вам. Он оставил наушники, powerbank или маску для сна в ручной клади в верхнем отсеке. Однако Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) может в скором времени сделать обязательным закрытие верхних отсеков во время полета.

Об этом пишет Metro, передает Новини.LIVE.

Какое новое правило могут ввести в самолетах

В течение последних нескольких лет в видеороликах, ставших вирусными в сети, видно, как пассажиры, вместо того чтобы направляться к выходу, как советует экипаж, пытаются достать свои вещи с верхних полок во время чрезвычайной ситуации.

В марте 2025 года 170 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы после того, как во время приземления в Денвере загорелся двигатель самолета American Airlines.

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Однако, пока вы хватаете свою сумку, IATA предупреждает, что вы можете подвергнуть опасности других пассажиров.

"Поиск багажа во время эвакуации может замедлить движение в салоне, заблокировать проходы и выходы, мешать пассажирам свободно пользоваться руками и травмировать других", — говорится в сообщении.

Кроме того, сумки также могут пробить эвакуационные трапы, заслонить освещение пути к выходу, зацепиться за сиденья или крепления и создать опасность для экипажа и спасательного персонала. Лучше всего пассажирам держать ценные вещи и документы в небольшой сумке, которую следует держать при себе в самолете.

Чтобы пассажиры не мешали другим эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации, (IATA) планирует обязать авиакомпании закрывать верхние отсеки самолета во время полета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит приезжать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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