Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) може встановити нове обмеження: що варто знати пасажирам

Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Ви зручно влаштовуєтеся на своєму місці біля проходу в літаку, аж раптом сусід по ряду починає метушитися і заважати вам. Він залишив навушники, павербанк чи маску для сну у ручній поклажі у верхній шухляді. Проте Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) може незабаром зробити обов’язковим замикання верхніх відсіків під час польоту.

Про це пише Metro, передає Новини.LIVE.

Яке нове правило можуть запровадити в літаках

Протягом останніх кількох років у відеороликах, що стали вірусними у мережі, як пасажири, замість того, щоб прямувати до виходу, як радить екіпаж, намагаються дістати свої речі з верхніх полиць під час надзвичайної ситуації.

У березні 2025 року 170 пасажирів та шестеро членів екіпажу були евакуйовані після того, як під час приземлення в Денвері загорівся двигун літака American Airlines.

Однак, поки ви хапаєте свою сумку, IATA попереджає, що ви можете наражати на небезпеку інших пасажирів.

"Пошук багажу під час евакуації може уповільнити рух у салоні, заблокувати проходи та виходи, заважати пасажирам вільно користуватися руками та травмувати інших", — йдеться в повідомленні.

Крім того, сумки також можуть пробити евакуаційні трапи, затуляти освітлення шляху до виходу, зачепитися за сидіння або кріплення та створити небезпеку для екіпажу та рятувального персоналу. Найкраще пасажирам тримати цінні речі та документи у невеликій сумці, яку тримати біля себе в літаку.

Щоб пасажири не заважали іншим евакуюватися у разі надзвичайної ситуації, (IATA) планує зобов'язати авіакомпанії замикати верхні відсіки літака під час польоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.