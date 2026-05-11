Война на Ближнем Востоке: авиакомпании пытаются заманить туристов низкими ценами

Часть авиакомпаний решили снизить цены билеты на летний период. Тысячи путешественников откладывали покупку авиабилетов из-за опасений о том, что война на Ближнем Востоке может сорвать их отпуск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Что происходит с ценами на авиабилеты из-за войны в Иране

Авиаперевозчики, турагента и аналитики бьют тревогу — туристы массово откладывают летний отпуск из-за топливного кризиса в мире.

Гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер приравнял по влиянию на туризм войну на Ближнем Востоке и пандемию. Путешественников пугает неопределенность и риск потерять свои деньги.

FT провело анализ и выяснило, что несмотря на подорожание авиатоплива, цены на рейсы в некоторые страны Южной Европы начали падать. В частности, в период с 9 апреля по 6 мая цена на билеты с вылетом в июле снизились в 27 из 50 самых популярных направлений Средиземноморья.

Сразу на 10% упала стоимость авиабилетов в Ниццу, Пальму и Барселону. Рейсы в Милан и Мадрид подешевели сразу на 44 %.

Аналитик Эндрю Лоббенберга объяснил, что таким шагом, ближе к летнему сезону, авиакомпании "ведут игру на доверие" с пассажирами и пытаются их убедить несмотря на риски бронировать места в самолете.

Гендиректор венгерского бюджетного авиаперевозчика Wizz Air Йожеф Варади отметил, что пассажиры опасаются сейчас бронировать отпуск, ведь не чувствуют стабильности из-за войны на Ближнем Востоке. Не все уверены, что останутся с работой и даже смогут оплачивать счета и заправлять авто.

Британские авиакомпании EasyJet и British Airways также пытаются успокоить пассажиров - там заверили, что не планируют вводить дополнительную плату за авиатопливо этим летом.

