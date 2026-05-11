Війна на Близькому Сході: авіакомпанії намагаються заманити туристів низькими цінами

Пасажири в аеропорту поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE

Частина авіакомпаній вирішили знизити ціни квитки на літній період. Тисячі мандрівників відкладали купівлю авіаквитків через побоювання про те, що війна на Близькому Сході може зірвати їх відпустку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Що відбувається з цінами на авіаквитки через війну в Ірані

Авіаперевізники, турагента та аналітики б'ють на сполох — туристи масово відкладають літню відпустку через паливну кризу у світі.

Гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер прирівняв по впливу на туризм війну на Близькому Сході та пандемію. Мандрівників лякає невизначеність та ризик втратити свої гроші.

FT провело аналіз та з'ясувало, що попри здорожчання авіапалива, ціни на рейси до деяких країн Південної Європи почали падати. Зокрема, у період з 9 квітня по 6 травня ціна на квитки із вильотом у липні знизилися у 27 з 50 найпопулярніших напрямків Середземномор'я.

Одразу на 10% впала вартість авіаквитків до Ніцци, Пальми та Барселони. Рейси до Мілана та Мадрида здешевшали одразу на 44 %.

Аналітик Ендрю Лоббенберга пояснив, що таким кроком, ближче до літнього сезону, авіакомпанії "ведуть гру на довіру" з пасажирами та намагаються їх переконати попри ризики бронювати місця в літаку.

Гендиректор угорського бюджетного авіаперевізника Wizz Air Йожеф Вараді зазначив, що пасажири побоюються нині бронювати відпустку, адже не відчувають стабільності через війну на Близькому Сході. Не всі впевнені, що залишаться з роботою та навіть зможуть оплачувати рахунки та заправляти авто.

Британські авіакомпанії EasyJet і British Airways також намагаються заспокоїти пасажирів — там запевнили, що не планують запроваджувати додаткову плату за авіапаливо цього літа.

