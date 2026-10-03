Поездка на УЗ: как и где проверить, из-за чего задерживается ваш поезд

Вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за систематических атак противника на железную дорогу регулярно задерживаются десятки поездов Укрзализныци. Пассажиры вынуждены менять планы и следовать указаниям проводников по эвакуации. В компании рассказали, как проверить актуальную информацию о своём рейсе.

Об этом сообщили в УЗ, передает Новини.LIVE.

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Как проверить, задерживается ли поезд УЗ

Можно уточнить информацию у диспетчера на железнодорожном вокзале. Если вы находитесь в поезде — поинтересуйтесь у проводника или начальника поезда.

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо, на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Данные о задержках рейсов также можно уточнить у «ангелов» и дежурных на вокзалах.

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Чтобы включить уведомления в приложении УЗ:

выберите "Профиль" — "Уведомления";

откройте настройки уведомлений;

отключите уведомления об изменениях в расписании.

В том случае, если у вас нет доступа к интернету, можно узнать подробности задержки поезда по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныца может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця повысила тарифы на электрички. Новые тарифы были установлены в нескольких регионах. За самый дешёвый билет придётся заплатить не менее 30 грн (без комиссии).