Поїздка УЗ: як та де перевірити, ячи затримується ваш рейс

Вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через систематичні атаки ворога на залізницю регулярно затримуються десятки поїздів Укрзалізниці. Пасажири вимушені змінювати плани та дотримуватися вимог провідників щодо евакуації. В компанії розповіли, як перевірити актуальну інформацію щодо свого рейсу.

Про це повідомили в УЗ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як перевірити, чи затримується потяг УЗ

Можна уточнити інформацію щодо у диспетчера на залізничному вокзалі. Якщо ви знаходитесь у потязі — поцікавтесь у провідника чи начальника поїзда.

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Дані про затримки рейсів також можна уточнити у янголів та чергових вокзалів.

Читайте також:

Щоб увімкнути сповіщення в застосунку УЗ:

виберіть "Профіль" — "Сповіщення";

відкрийте налаштування сповіщень;

відключіть сповіщення про зміни руху.

В тому випадку, якщо у вас немає доступу до інтернету, можна дізнатись деталі затримки потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця підвищила тарифи на електрички. Нові тарифи були встановлені у кількох регіонах. За найдешевший квиток доведеться викласти щонайменше 30 грн (без комісії).