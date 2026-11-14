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Головна Транспорт Алкоголь у потязі УЗ: яке покарання загрожує за вживання спиртних напоїв

Алкоголь у потязі УЗ: яке покарання загрожує за вживання спиртних напоїв

Ua ru
14 листопада 2026 10:12
Подорож із УЗ: яке покарання загрожує пасажиру через алкоголь
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Щоб подорожі потягами були максимально комфортними та безпечними, Укрзалізниця встановила низку правил та обмежень. Зокрема, суворо забороняється вживати алкоголь. Перевізник розповів, як потрібно діяти, якщо хтось із мандрівників вживає спиртні напої.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Вживання алкоголю в потягах УЗ

Одна з мандрівниць закликала пасажирів, які збираються сідати в потяг не вживати спиртні напої та "дотерпіти" уже до місця прибуття.

В УЗ розповіли, що при виявленні таких випадків варто одразу повідомляти про це поїзну бригаду.

"Ми звісно при явно вираженому алкогольному стані на посадку не допускаємо, але як показує практика "це діло" починається за закритими дверима купе", — додав перевізник.

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Перевізник також нагадав усім мандрівникам, що у разі порушень Правил перевезень, зокрема шляхом вживання на борту алкогольних напоїв, пасажир може бути видалений з поїзда на найближчий станції в супроводі працівників поліції. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

алкоголь правила подорож поїзди обмеження
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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