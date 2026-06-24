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Главная Транспорт Airbus срочно проверит самолеты А380: что произошло

Airbus срочно проверит самолеты А380: что произошло

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 14:39
На самолетах Airbus обнаружили опасную проблему: А380 предстоит проверка
Салон самолета Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Emirates. Коллаж: Новини.LIVE

Агентство по безопасности авиации Европейского Союза (EASA) распорядилось провести срочные проверки 16 самолетов модели A380. Они летают на рейсах популярных авиакомпаний Emirates и Qantas.

Об этом сообщает France24, передает Новини.LIVE.

Трещины в самолетах Airbus

Отмечается, что на самолетах были обнаружены трещины в конструктивной балке, проходящей вдоль крыла. Крыло несет значительную часть аэродинамической нагрузки этих огромных двухпалубных самолетов во время полета.

Из 16 самолетов, подлежащих проверке, 15 эксплуатируются авиакомпанией Emirates, а один — компанией Qantas.

К авиакомпаниям, активно эксплуатирующим самолеты A380, относятся Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA и Asiana Airlines.

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Авиакомпания Emirates эксплуатирует крупнейший в мире парк самолетов A380, «суперджамбо», производство которых компания Airbus прекратила в 2021 году.

Проверки начнутся в течение ближайших 48 часов, и все необходимые работы будут выполнены до того, как самолеты вернутся в эксплуатацию.

Трещины на самолетах были обнаружены в ходе проверок, проведенных по распоряжению Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) в соответствии с директивой, изданной в декабре 2025 года.

Все самолеты A380 «с одинаковой историей производства» уже идентифицированы, и Airbus немедленно проведет проверки пяти самолетов. Остальные 11 самолетов можно проверить позже, но до их тринадцатого полета.

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авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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