На літаках Airbus виявили небезпечну проблему: А380 чекає перевірка

Cалон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Emirates. Колаж: Новини.LIVE

Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) наказало провести термінові перевірки 16 літаків моделі A380. Їх експлуатують популярні авіакомпанії Emirates та Qantas.

Про це повідомляє France24, передає Новини.LIVE.

Тріщини в літаках Airbus

Зазначається, на літаках були виявлені тріщини в конструктивній балці, що проходить уздовж крила. Крило несе значну частину аеродинамічного навантаження цих величезних двопалубних літаків під час польоту.

З 16 літаків, що підлягають перевірці, 15 експлуатуються авіакомпанією Emirates, а один — компанією Qantas.

До авіакомпаній, що активно експлуатують літаки A380, належать Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA and Asiana Airlines.

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Перевірки розпочнуться протягом найближчих 48 годин, і всі необхідні роботи будуть виконані до того, як літаки повернуться до експлуатації.

Тріщини на літаках були виявлені під час перевірок, проведених за розпорядженням Європейського агентства з безпеки авіації (EASA) згідно з директивою, виданою в грудні 2025 року.

Усі літаки A380 "з однаковою історією виробництва" вже ідентифіковано, і Airbus негайно проведе перевірки п’яти літаків. Решту 11 літаків можна перевірити пізніше, але до їхнього тринадцятого польоту.

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