AirAsia Indonesia запустила новый рейс: направление и цены на билеты

Самолет AirAsia Indonesia. Фото: airasia.com

Популярная бюджетная авиакомпания AirAsia Indonesia расширила график полетов еще одним рейсом. Новый маршрут соединит Бали (Денпасар) и Дананг (Вьетнам). Вылет первого рейса запланирован уже на конец марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lowcost Avia.

Новый маршрут AirAsia Indonesia

Новый маршрут из Бали в Дананг станет единственным прямым рейсом — пассажиры наконец смогут путешествовать по этому направлению без пересадок. Полет будет длиться 4 часа 30 минут.

AirAsia Indonesia является пока единственной компанией, которой удалось сократить время перелета между этими двумя популярными курортами Юго-Восточной Азии. Цены на билеты стартуют от 64 евро (примерно 3200 гривен) в одну сторону.

Новый рейс будет выполняться 4 раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Его будут обслуживать современные самолеты Airbus A320.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли украинцам виза для посещения Индонезии?

Гражданам Украины для визита в Индонезию можно получить заранее электронную визу (e-VOA) или оформить ее уже по прибытию.

Виза дает право на легальное пребывание до 30 дней, с возможностью продления еще на 30 дней. Ее стоимость составляет 500 индонезийских рупий (примерно 33 доллара или 1500 гривен).

Нужна ли украинцам виза для посещения Вьетнама?

Для посещения Вьетнама украинцам необходимо заранее (за 3-5 дней до даты выезда) оформить электронную визу (e-Visa). После ее получения путешественники имеют право легально находиться на территории страны до 30 дней.

Стоимость визы на 30 дней онлайн составляет 25 долларов (примерно 1100 гривен), с мультивъездом — 50 долларов (примерно 2200 гривен).