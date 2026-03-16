Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт AirAsia Indonesia запустила новый рейс: направление и цены на билеты

AirAsia Indonesia запустила новый рейс: направление и цены на билеты

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 14:33
AirAsia Indonesia запустила новый рейс: направление и цены на билеты
Самолет AirAsia Indonesia. Фото: airasia.com

Популярная бюджетная авиакомпания AirAsia Indonesia расширила график полетов еще одним рейсом. Новый маршрут соединит Бали (Денпасар) и Дананг (Вьетнам). Вылет первого рейса запланирован уже на конец марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lowcost Avia.

Новый маршрут AirAsia Indonesia

Новый маршрут из Бали в Дананг станет единственным прямым рейсом — пассажиры наконец смогут путешествовать по этому направлению без пересадок. Полет будет длиться 4 часа 30 минут.

AirAsia Indonesia является пока единственной компанией, которой удалось сократить время перелета между этими двумя популярными курортами Юго-Восточной Азии. Цены на билеты стартуют от 64 евро (примерно 3200 гривен) в одну сторону.

Новый рейс будет выполняться 4 раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Его будут обслуживать современные самолеты Airbus A320.

Ранее мы рассказывали, что британская компания British Airways планирует запустить самый большой в мире салон бизнес-класса на своем самолете Airbus A380. В частности, самолет будет оборудован 110 раскладными креслами с разделительным экраном для обеспечения приватности.

Обивка салона будет иметь звукоизоляцию, чтобы обеспечить спокойное путешествие. Возле каждого кресла будет отдельный шкафчик для хранения вещей.

Также писали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились.

Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли украинцам виза для посещения Индонезии?

Гражданам Украины для визита в Индонезию можно получить заранее электронную визу (e-VOA) или оформить ее уже по прибытию.

Виза дает право на легальное пребывание до 30 дней, с возможностью продления еще на 30 дней. Ее стоимость составляет 500 индонезийских рупий (примерно 33 доллара или 1500 гривен).

Нужна ли украинцам виза для посещения Вьетнама?

Для посещения Вьетнама украинцам необходимо заранее (за 3-5 дней до даты выезда) оформить электронную визу (e-Visa). После ее получения путешественники имеют право легально находиться на территории страны до 30 дней.

Стоимость визы на 30 дней онлайн составляет 25 долларов (примерно 1100 гривен), с мультивъездом — 50 долларов (примерно 2200 гривен).

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты Азия Бали
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации