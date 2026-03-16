AirAsia Indonesia запустила новий рейс: напрямок та ціни на квитки

Літак AirAsia Indonesia.

Популярна бюджетна авіакомпанія AirAsia Indonesia розширив графік польотів ще одним рейсом. Новий маршрут з’єднає Балі (Денпасар) та Дананг (В’єтнам). Виліт першого рейсу запланований вже на кінець березня.

Читайте також:

Новий маршрут AirAsia Indonesia

Новий маршрут з Балі до Дананга стане єдиним прямим рейсом— пасажири нарешті зможуть мандрувати цим напрямком без пересадок. Політ триватиме 4 години 30 хвилин.

AirAsia Indonesia є поки єдиною компанією, якій вдалося скоротити час перельоту між цими двома популярними курортами Південно-Східної Азії. Ціни на квитки стартують від 64 євро (приблизно 3200 гривень) в один бік.

Новий рейс буде виконуватися 4 рази на тиждень — щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Його будуть обслуговувати сучасні літаки Airbus A320.

Раніше ми розповідали, що британська компанія British Airways планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Зокрема, літак буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Оббивка салону матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож. Біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Також писали, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились.

Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Часті запитання

Чи потрібна українцям віза для відвідин Індонезії?

Громадянам України для візиту до Індонезії можна отримати заздалегідь електронну візу (e-VOA) чи оформити її вже по прибуттю.

Віза дає право на легальне перебування до 30 днів, з можливістю продовження ще на 30 днів. Її вартість складає 500 індонезійських рупій (приблизно 33 долари чи 1500 гривень).

Чи потрібна українцям віза для відвідин В'єтнаму?

Для відвідин В'єтнаму українцям необхідно заздалегідь (за 3-5 днів до дати виїзду) оформити електронну візу (e-Visa). Після її отримання мандрівники мають право легальне перебувати на території країни до 30 днів.

Вартість візи на 30 днів онлайн складає 25 доларів (приблизно 1100 гривень), із мультив’їздом — 50 доларів (приблизно 2200 гривень).