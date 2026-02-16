Как добраться из аэропорта Кишинева в Украину — остановка и доступные рейсы

Аэропорт Кишинева. Фото: moldova1.md

Один из ближайших аэропортов в Украину расположен в столице Молдовы Кишиневе. Он является идеальным вариантом для тех, кто планирует добраться самолетом до популярных курортов и городов Европы.

О том, как удобно добраться из молдавского аэропорта во многие города Украины рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пользователя larysa.lyashevska в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Дорога в Украину из аэропорта Кишинева

Выходишь из аэропорта и спуститься немного вниз в сторону АЗС "Лукойл" — именно там останавливается много автобусов и маршруток во многие города Украины — Киев, Одессу, Кривой Рог, Умань, Житомир, Львов и другие.

Билеты лучше приобрести заранее онлайн, чтобы не тратить на это время после прибытия в аэропорт.

Перед прибытием в Кишинев просмотрите расписание самолетов — часть маршрутов подстроена под авиатур. Из аэропорта Кишинева удобно добраться в любые уголки Украины.

Что еще стоит знать украинцам

Перед поездками за границу стоит обязательно проверить состояние и срок действия вашего загранпаспорта, ведь вас могут не выпустить из страны даже из-за незначительных дефектов документа.

В частности, документ требует замены, если срок его действия закончился или приближается к завершению. Многие страны требуют, чтобы документ оставался действительным еще минимум 3-6 месяцев после въезда.

Ранее мы рассказывали, что Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Он будет круглосуточным и будет пропускать пассажирские машины и грузовики.

Также писали, что Молдова ужесточила правила въезда для водителей из Украины. Украинцев не пропускают без справки о полной исправности авто даже с полным пакетом документов.