Как добраться из аэропорта Кишинева в Украину — остановка и доступные рейсы

Аэропорт Кишинева — откуда курсируют автобусы в Украину
Один из ближайших аэропортов в Украину расположен в столице Молдовы Кишиневе. Он является идеальным вариантом для тех, кто планирует добраться самолетом до популярных курортов и городов Европы.
О том, как удобно добраться из молдавского аэропорта во многие города Украины рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пользователя larysa.lyashevska в Instagram.
Дорога в Украину из аэропорта Кишинева
Выходишь из аэропорта и спуститься немного вниз в сторону АЗС "Лукойл" — именно там останавливается много автобусов и маршруток во многие города Украины — Киев, Одессу, Кривой Рог, Умань, Житомир, Львов и другие.
Билеты лучше приобрести заранее онлайн, чтобы не тратить на это время после прибытия в аэропорт.
Перед прибытием в Кишинев просмотрите расписание самолетов — часть маршрутов подстроена под авиатур. Из аэропорта Кишинева удобно добраться в любые уголки Украины.
Что еще стоит знать украинцам
Перед поездками за границу стоит обязательно проверить состояние и срок действия вашего загранпаспорта, ведь вас могут не выпустить из страны даже из-за незначительных дефектов документа.
В частности, документ требует замены, если срок его действия закончился или приближается к завершению. Многие страны требуют, чтобы документ оставался действительным еще минимум 3-6 месяцев после въезда.
Ранее мы рассказывали, что Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Он будет круглосуточным и будет пропускать пассажирские машины и грузовики.
Также писали, что Молдова ужесточила правила въезда для водителей из Украины. Украинцев не пропускают без справки о полной исправности авто даже с полным пакетом документов.
Читайте Новини.LIVE!