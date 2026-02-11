Украина и Молдова откроют пункт Ямполь — Косеуц в Винницкой области

Глава правительства Юлия Свириденко, глава МВД Игорь Клименко и представители Молдовы подписали протокол об открытии нового международного пункта пропуска. Фото: МВД

Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Пункт будет работать без перерыва и пропускать пассажирские машины и грузовики, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на МВД Украины.

Какой документ был подписан

Соглашение дополняет межправительственный договор 1997 года о пунктах пропуска: в список международных автомобильных переходов официально добавили новый.

Подписанный протокол дает юридическое основание запустить пункт и позволяет заложить средства на его обустройство в госбюджет Украины.

"Открытие нового пункта пропуска даст практический результат: увеличение пропускной способности грузовых перевозок, эффективный экспорт и импорт через Молдову и Румынию, усиление "Путей солидарности", уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска", — пояснил глава МВД Игорь Клименко.

Где будет расположен пункт пропуска между Украиной и Молдовой

Новый международный пункт пропуска будет расположен в Винницкой области.

Место расположения: пункт пропуска Ямполь — Косеуц. Пересечение границы будет проходить через Ямпольский мост через реку Днестр.

Подготовку инфраструктуры уже начали; с украинской стороны процессом руководит Агентство восстановления.

Что еще нужно знать украинцам

По состоянию на начало 2026 года на границе между Украиной и Молдовой функционируют или частично работают около 17 пунктов пропуска.



Наиболее загруженными среди них являются участки границы Могилев-Подольский — Отач, Маяки — Паланка, Староказачье — Тудоры и Мамалыга — Кривое.

Ранее мы сообщали, что границы Украины и Румынии соединит новая современная трасса. Совместный инфраструктурный проект предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также обновление украинского участка трассы.

Еще мы писали о существующих проблемах с пересечением границ Украины. Законодательство предусматривает конкретные случаи, когда человека могут не пропустить через государственную границу. Причин для отказа во въезде немало.