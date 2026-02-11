Видео
На границе с Молдовой откроют новый пункт пропуска — где именно

На границе с Молдовой откроют новый пункт пропуска — где именно

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:46
Украина и Молдова откроют пункт Ямполь — Косеуц в Винницкой области
Глава правительства Юлия Свириденко, глава МВД Игорь Клименко и представители Молдовы подписали протокол об открытии нового международного пункта пропуска. Фото: МВД

Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Пункт будет работать без перерыва и пропускать пассажирские машины и грузовики, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на МВД Украины.

Какой документ был подписан

Соглашение дополняет межправительственный договор 1997 года о пунктах пропуска: в список международных автомобильных переходов официально добавили новый.

Подписанный протокол дает юридическое основание запустить пункт и позволяет заложить средства на его обустройство в госбюджет Украины.

"Открытие нового пункта пропуска даст практический результат: увеличение пропускной способности грузовых перевозок, эффективный экспорт и импорт через Молдову и Румынию, усиление "Путей солидарности", уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска", — пояснил глава МВД Игорь Клименко.

Где будет расположен пункт пропуска между Украиной и Молдовой

Новый международный пункт пропуска будет расположен в Винницкой области.

Место расположения: пункт пропуска Ямполь — Косеуц. Пересечение границы будет проходить через Ямпольский мост через реку Днестр.

Подготовку инфраструктуры уже начали; с украинской стороны процессом руководит Агентство восстановления.

Что еще нужно знать украинцам

По состоянию на начало 2026 года на границе между Украиной и Молдовой функционируют или частично работают около 17 пунктов пропуска.

Наиболее загруженными среди них являются участки границы Могилев-Подольский — Отач, Маяки — Паланка, Староказачье — Тудоры и Мамалыга — Кривое.

Ранее мы сообщали, что границы Украины и Румынии соединит новая современная трасса. Совместный инфраструктурный проект предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также обновление украинского участка трассы.

Еще мы писали о существующих проблемах с пересечением границ Украины. Законодательство предусматривает конкретные случаи, когда человека могут не пропустить через государственную границу. Причин для отказа во въезде немало.

МВД Молдова граница очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
