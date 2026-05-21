Adriatic Express запускает новый поезд: маршрут и график

Поезд Adriatic Express. Фото: ČD

Летом 2026 года Adriatic Express снова соединит Польшу и Чехию с побережьем Адриатического моря. Перевозчик добавил прямой поезд до Копера (Словения) в дополнение к рейсу в Риеку.

Новый рейс Adriatic Express

Новый маршрут будет курсировать под управлением PKP Intercity в сотрудничестве с Чешской железной дорогой (ČD) с 26 июня по 31 августа 2026 года.

ČD обеспечит эксплуатацию и персонал на борту на территории Чехии. Благодаря новому сообщению чешские пассажиры могут добраться до моря без пересадок.

В 2026 году Adriatic Express снова будет курсировать до Риеки в Хорватии, а также впервые будет включать прямой вагон до Копера — портового города Словении на Адриатике. Вагон до Копера отцепится в Любляне и продолжит путь до пункта назначения отдельно.

В Чехии поезд будет останавливаться в Богумине, Остраве, Остраве-Свинове, Границе-на-Мораве, Пржереве, Отроковице, Старе-Место-у-Угерском-Градиште, Годонине и Бржецлаве.

Поезд будет курсировать шесть раз в неделю. Между Варшавой и Веной Adriatic Express будет курсировать вместе с поездом IC/EC "Собеский".

Возвращение поезда является продолжением сотрудничества между PKP Intercity и ČD. Соглашение между перевозчика укрепляет железнодорожные сообщения между Польшей, Чехией и Адриатическим регионом.

